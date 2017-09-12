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Мурманская область. Арктика12.09.17 07:20

У подножия огневой позиции 6-й Героической комсомольской батареи прошли памятные мероприятия

9 сентября в районе 1449-го км федеральной автодороги Р-21 «Кола» прошел митинг памяти 76-ой годовщины подвига 6-й Героической комсомольской батареи. У подножия памятника огневой позиции собрались школьники и военнослужащие, представители областного военного комиссариата, ветеранских объединений и движения «Волонтёры Победы». Участники митинга почтили память павших бойцов.

Почётное наименование «6-я Героическая комсомольская батарея» в послевоенные годы носила одна из артиллерийских батарей – войсковая часть № 08628. Со словами о чести и подвиге солдат, до конца исполнивших свой долг, выступил Николай Еркович – гвардии полковник в отставке, командир войсковой части № 08628 в 1976-1981 годах. Памятные слова прозвучали от Александра Жолобова, краеведа, ветерана войсковой части № 08628, сына участника осенних боёв 1941 года. На митинге выступил Вадим Верещак, помощник военного комиссара Мурманской области по военно-патриотической работе.

Участники траурной церемонии возложили венки и цветы к могилам советских воинов, погибших при обороне Советского Заполярья.

Этот день особенно запомнился ребятам мурманской гимназии №10. По окончании митинга, в торжественной обстановке, ребятам выпала честь вступить в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Для справки: 7 сентября 1941 года начался героический бой артиллеристов 6-й гаубичной батареи 143-го артполка 14-й дивизии 14-й армии Карельского фронта с наступавшими на Мурманск фашистами.

В течение недели батарея, занимавшая огневую позицию на стыке трех дорог в 50 километрах от Мурманска (в районе нынешнего 1448,8 км федеральной трассы «Кола»), не имея поддержки, отражала натиск противника. 14 сентября 1941 года, оставшиеся в живых бойцы, оказались в окружении и приняли последний бой.

Мероприятие было организовано специалистами Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

 

 

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