У поэтического арт-объекта «Табуретка» снова соберутся деятели культуры и искусства, любители поэзии

26 августа в городском парке им. Сергея Бровцева в Мончегорске состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области.

Оставить детские страхи и волнения позади и взобраться на двухметровую табуретку – в этом году все желающие смогут поделиться с гостями праздника любимыми стихотворениями с необычной сцены. У поэтического арт-объекта снова соберутся деятели культуры и искусства.

Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

Гостями поэтического праздника в прошлом году стали более 3000 мончегорцев. Высокие оценки фестиваль получил от иностранных участников – писателей, поэтов и художников из скандинавских стран.

Напомним, этот необычный арт-объект был придуман участницей конкурса идей литературных достопримечательностей «Литературный след» Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» Оксаной Китаевой. Горожане сами выбрали место для установки памятника путем голосования. Осуществление проекта стало возможным в 2015 году благодаря поддержке «Норникеля». В любимом месте прогулок мончегорцев установили новую городскую достопримечательность, которая объединила всех любителей литературы заполярного города и привлекла внимание к Мончегорску жителей других регионов России.

Подробности можно узнать у координатора II Международного поэтического фестиваля «Табуретка» Анны Олениной по e-mail olenina_an@liveclassics.ru или телефону 8-911-970-06-55.