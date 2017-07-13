Неэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страныРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизм
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.07.17 16:22

У поэтического арт-объекта «Табуретка» снова соберутся деятели культуры и искусства, любители поэзии

26 августа в городском парке им. Сергея Бровцева в Мончегорске состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области.

Оставить детские страхи и волнения позади и взобраться на двухметровую табуретку – в этом году все желающие смогут поделиться с гостями праздника любимыми стихотворениями с необычной сцены. У поэтического арт-объекта снова соберутся деятели культуры и искусства.

Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

Гостями поэтического праздника в прошлом году стали более 3000 мончегорцев. Высокие оценки фестиваль получил от иностранных участников – писателей, поэтов и художников из скандинавских стран.

Напомним, этот необычный арт-объект был придуман участницей конкурса идей литературных достопримечательностей «Литературный след» Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» Оксаной Китаевой. Горожане сами выбрали место для установки памятника путем голосования. Осуществление проекта стало возможным в 2015 году благодаря поддержке «Норникеля». В любимом месте прогулок мончегорцев установили новую городскую достопримечательность, которая объединила всех любителей литературы заполярного города и привлекла внимание к Мончегорску жителей других регионов России.

Подробности можно узнать у координатора II Международного поэтического фестиваля «Табуретка» Анны Олениной по e-mail olenina_an@liveclassics.ru или телефону 8-911-970-06-55.  

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 368 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

другой взгляд
13.07.17 15:08
Думаю, что Набиулина занимается пропагандой, чтобы как-то поддержать нынешнюю власть, но в стране есть и другие оценки нашего мнимого благополучия: https://vk.com/andrey_fursov?z=video345092636_456239
Комментарий к новости:Большая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ уже пройдена, считает председатель ЦБ РФ
Виталина
13.07.17 14:25
Удивительно, но многие люди верят в продажность полицейских, следователей, судей и попадаются на эту уловку. Но это не спроста, значит, система гнилая, если после стольких лет реформирования милиции,
Комментарий к новости:Мошенники часто используют в своих корыстных целях убеждённость многих граждан в продажности органов правопорядка
Елена
13.07.17 13:30
Этому удивляться не стоит: июнь - начало отпусков, северяне поехали с деньгами в среднюю полосу и на юг... Вот цифры и показывают рост чеков в Южном федокруге, а падение СЗФО продолжается, так как люд
Комментарий к новости:Впервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выражении
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)20:30«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 16 серия (12+)21:30«Тайный знак». Художественный фильм (16+)23:05«Переднеазиатский леопард возвращается на Кавказ». Документальный фильм (6+)23:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВпервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выраженииЦены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижение-PRO ВалютуКурс евро упал почти на 64 копейки, доллара - почти на 44 копейкиРоссийская валюта чутко реагирует на мировые новости-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июляПлановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика