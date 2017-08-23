У предстоящих гонок «Арктик трофи 2017» исключительно мужской характер

Два чемпионских дуэта в мире бездорожья примут участие в состязаниях «Арктик трофи 2017». Северные сопки и болота стали первой трассой Александра Николаева и Дмитрия Калинина в 1998 году, а спустя 11 лет с них начали спортивную карьеру Сергей Калинин и Александр Горьков.

Ещё недавно организаторы «Арктик трофи» прочили победу команде из Апатитов, которая в отличие от других соперников из Мурманской области «УАЗам» предпочла «Great Wall». Теперь участие москвичей на двух профессионально «прокачанных» машинах «Toyota» обещает жаркую борьбу. Это многократные чемпионы России в классе ТР-2 (серьёзно подготовленные серийные автомобили 4х4) и постоянные участники других трофи-рейдов страны, среди которых «Ладога-Трофи» и «Утомленные солнцем».

С намерением выиграть в легендарном ралли в этом году заявилось ещё 7 команд из Норвегии, три из Мурманска и несколько квадрациклистов. Поэтому финал не предсказуем и зависит не только от подготовки экстремалов, но и от суровой природы Заполярья. Участникам придётся провести неделю фактически в диких условиях, а их болельщики уже отсчитывают дни по таймеру, запущенному на официальном сайте «Арктик трофи».

Как говорят организаторы гонки, к дню старта состязаний, 3 сентября, расстановка сил может ещё поменяться: нередко кто-то в последний момент снимает машины с пробега, либо подают заявки новые команды. По-прежнему здесь ждут представительниц прекрасного пола, которые в прошлые годы активно участвовали в «Арктик трофи». Но пока у предстоящих гонок - исключительно мужской характер.