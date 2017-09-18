У работающих пенсионеров есть альтернатива – нужда и выбор

Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», - сказал Антон Силуанов в ходе заседания трёхсторонней комиссии.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», - ответил министр. «Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», - добавил он.

На это Иван Мохначук заметил, что работать на пенсии – «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор», - сказал профлидер.

- Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию, - ответил Антон Силуанов, пишет finmarket.ru.