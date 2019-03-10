У россиянок есть тренажёры и ухажёры, но до сих пор нет «министерства счастья»

Международный женский день задавал тон информационному полю уходящей недели. И это понятно, ведь всегда легче высказать массу тёплых слов, преподнести цветы или другие подарки прекрасной половине человечества всего лишь раз в году, чем системно решать проблемы россиянок и их семей, проблемы низких заработков глав семейств, которым трудно планировать даже текущие расходы, а не то что заглядывать на три-пять лет вперёд.

Скрещивание деторождения и бизнеса

Не пропустил приход весны и Президент России Владимир Путин, который в преддверии праздника посетил полицейскую часть Первого оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Одетый в джинсы и куртку с меховым воротником, он, вероятно, олицетворяя то ли ковбоя, то ли крутого мачо, прокатился верхом на коне тёмной масти в окружении всадниц на белых лошадях. Во время общения с представительницами силового ведомства российский гусар несколько, на мой взгляд, фривольно пошутил: «Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажёр, массажёр и ухажёр. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью - точно», - сказал глава государства.

Если у Президента России на этой неделе было весеннее и игривое настроение, то об этом нельзя сказать о главе Мурманской области Марине Ковтун, которая пыталась на разных мероприятиях объединить необъединимое – повысить рождаемость в регионе и привлечь молодых мамочек к бизнесу.

В преддверии 8 Марта Марина Васильевна поздравила пациенток первого родильного дома Мурманского областного клинического многопрофильного центра с наступающим Международным женским днём. Глава региона пожелала семьям северянок счастья, здоровья, любви и вручила мамам весенние букеты и подарки. «Сегодня, находясь здесь, в родильном доме хочется поздравить мам с появлением их детей. Ведь более счастливого момента в жизни каждой женщины, в жизни семьи, трудно себе представить. И мы должны всячески семьи поддерживать», – сказала Марина Ковтун.

Отвечая на вопросы журналистов о демографической ситуации в регионе, губернатор напомнила, что в Мурманской области действует ряд мер социальной поддержки молодых и многодетных родителей. Одна из них пополнила список соцгарантий буквально в прошлом году. Ежемесячная денежная выплата молодым мамам при рождении первого ребёнка до достижения им полутора лет составляет порядка 14 тысяч рублей.

Этому можно только порадоваться, но тогда зачем в Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель»? В приветственном слове заместитель главы региона Ольга Кузнецова отметила, что данный проект не только даёт новые знания в сфере бизнеса, но и предоставляет хорошую возможность расширить свой круг общения, организовать совместные бизнес-проекты. Против новых знаний, против бизнеса возражений нет, но только кто будет воспитывать детей? Папа на работе, мама занята собственным бизнесом, пусть даже на дому, а на каком месте ребёнок, вопросы его воспитания, обучения. Или «Айфоны» в руках российских малышей сегодня успешно заменили родителей? А недавнее увеличение возраста выхода на пенсию россиян не позволяет сегодня переложить вопросы ухода за юными северенами на плечи работающих бабушек и дедушек. Им тоже надо выживать.

А ведь совсем недавно в рамках I Международного женского форума за полярным кругом состоялся круглый стол на тему «Православная семья. Истоки нравственного воспитания». Его участники обсудили роль семьи, церкви и государства в нравственном воспитании человека. «Такой разговор, пожалуй, крайне нужен нашему обществу именно сегодня, - отмечала Марина Ковтун. - Нравственное воспитание детей традиционно считалось, прежде всего, делом семьи. Семья – первая и самая важная ступень в жизни человека. Семья призвана закладывать в человеке нравственные основы, воспитывать в вере и помогать её воплощению в его ежедневной, ежечасной жизни».

Прекрасные слова, но как-то не складывается идиллия нравственного и духовного воспитания на фоне активной предпринимательской деятельности бизнес-леди-мамочки. Не могу отметить, что отдельные показательные примеры успешного скрещивания деторождения и бизнеса у нас есть, но это счастливые исключения, а не массовое явление. Поэтому уповать на это не стоит.

Скорее всего, поэтому на уходящей неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь затронула тему «министерства счастья» в ходе встречи с участницами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Она считает, что надо ежегодно проверять, стали ли граждане счастливее вследствие принятия того или иного государственного решения.

Напомню, впервые о «министерстве счастья» глава верхней палаты заговорила в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты в апреле 2016 года.

«На самом деле нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год в результате наших действий, решений, насколько люди стали более счастливы», - считает Валентина Матвиенко, сославшись на опыт ОАЭ. «У них любое решение, которое готовит правительство, проходит экспертизу этого министерства на предмет того, будет ли людям от этого счастливее. Если этого не случится, эти решения ретируются», - пояснила глава СФ.

«Надо нам эту тему развивать, мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы мы были страной счастливых людей», - добавила она.

Кто кого и где оскорбляет?

Думаю, что ни я один отмечаю то, что наши политики часто высказывают хорошие идеи, но на практике большая часть их почему-то не реализуется, а если и воплощается в жизнь, то в каком-то извращённом виде. Тому пример – «министерства счастья» нет, а вот закон о борьбе с оскорблением госсимволов - есть! Госдума на пленарном заседании 7 марта приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

В документе определён «порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Раскрою суть нового закона, чтобы некоторые эмоциональные и недальновидные соотечественники не оказались случайно в зоне ответственности новых запретов. При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления». В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно определить провайдера хостинга такого сайта, сообщить ему о нарушении и зафиксировать дату и время направления уведомления. Провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.

Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

Если владелец сайта удалит недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который «после проведения проверки достоверности этого уведомления» незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Госдума ввела административную ответственность за оскорбление государственных символов и институтов. Поправки были внесены в 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Теперь за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тысяч рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тысяч рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

А теперь зададимся вопросом, а часто ли мы в повседневной жизни сталкиваемся в Интернете с материалами, оскорбляющими общество, государственные символы и институты власти России? Большинство россиян, я в этом уверен, не ищут такой информации, да и не распространяют. Маргиналы есть, но нормальный человек их сторонится и в реальной жизни, и цифровом её виде. Да и ущерб от действий таких «городских сумасшедших» не настолько серьёзен, чем непрофессиональные, а порой криминальные действия многих чиновников, которые опосредовано своими действиями вызывают у многих россиян гражданское возмущение, порой переходящее в ненависть и злобу, в том числе и к государственным символам и институтам власти России.

Например, Левада-центр сообщает, что в феврале 2019 года 63% россиян не одобряли деятельность Государственной Думы, 67% - так же плохо относились к деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева, 59% - отрицательно оценивают работу правительства РФ. Получается, что огромный урон уважительному отношению россиян к государственным символам и институтам власти России наносит не Интернет, а наши госслужащие высшего ранга. Удивительно, но они за это и не отвечают, если только не попадаются на коррупционных скандалах. Кстати, эти частые явления ещё больше снижают уровень уважения и доверия народа к власти.

Страшные фейки, или Молчание - золото

В разряд дурных инициатив отечественных законотворцев я отнёс бы и законопроект о запрете на распространение недостоверной общественно значимой информации, который Государственная Дума приняла 7 марта в третьем, окончательном чтении. Данным законопроектом вводится запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Согласно законопроекту, после обнаружения в зарегистрированном сетевом издании недостоверной информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим фейковые сведения.

Роскомнадзор на основании такого обращения незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удалить недостоверную информацию и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе. Согласно проекту, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию.

Если редакция незамедлительно не удалила недостоверные сведения, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию. Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

При этом, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Такой порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

За распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, проектом предлагалось ввести штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»; для должностных лиц - штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц - штрафами от 300 до 600 тысяч рублей: юрлиц - штрафами от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - штрафы от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц - штрафы от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Думаю, что наши доблестные депутаты Госдумы выпустили из кувшина джина, который начнёт пожирать и их, так как они сами часто становятся распространителями недостоверной информации. Да и бороться с фейками будет очень трудно, так как обмен сплетнями у нас в крови: если россияне раньше ими обменивались на торговых площадях и около колодцев, то теперь с помощью современых гаджетов - отследить этот поток - невыполнимая задача.

Пока «обнимались» с Арктикой, теряли время

Темы освоения Арктики и Северного морского пути подымались и на этой неделе. Но если на предыдущей семидневке, как я писал, эти вопросы на оптимистической волне рассматривались в Мурманске на двухдневном Первом Международном форуме «Обнимая Арктику», то на этой неделе появились несколько критических оценок экспертов разного уровня.

Например, Андрей Ильин, вице-президент Северной торгово-промышленной палаты, заявил: «До сих пор развитие Арктики велось без чёткой системы, проблемы решались разрозненно. Отсутствует единая законодательная база – у нас до сих пор нет федерального закона о развитии Арктики. Сегодняшнее законодательство, касающееся Арктики, очень противоречиво, и эта ситуация наблюдается как в экономике, так и в социальной сфере. Для успешного развития арктических проектов эти противоречия необходимо устранить».

А Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента России в ДФО, в своих оценках, которые он дал в интервью «Интерфаксу», пошёл ещё дальше:

- Роль государства в Арктике должна быть системной. С чётким пониманием, что без государства, только за счёт частных инвестиций, освоить Арктику невозможно. Слишком сложные условия, фактически полное отсутствие инфраструктуры, трудности с трудовыми ресурсами, и ещё очень и очень много проблем.

Сегодня существует своего рода целевая поддержка инвестпроектов. Как, например, в случае с компанией «НОВАТЭК». Его проект «Ямал СПГ» очень важен, но он поддерживается государством в индивидуальном режиме. А нужно выстроить общую модель поддержки инвестиций, сформировать систему налоговых преференций. Чтобы каждый потенциальный инвестор знал, на что он в обязательном порядке может рассчитывать, вкладывая деньги в этот край.

- И какая система преференций обсуждается для Арктики? - интересуется журналист.

- Сейчас прорабатываем общую преференциальную модель, пока она в виде набросков, надеюсь, до конца марта сформируется более чёткое её понимание. Я уже не единожды говорил, что такая модель не может быть калькой с Дальнего Востока, потому что в Арктике другие условия. Но обязательно в числе предложений должны быть механизмы «дедушкиной оговорки», то есть гарантии инвестору на длительный срок. Он должен на годы вперед знать свой налоговый режим, рассчитывая сроки окупаемости. Кроме того, он должен понимать схему завоза материалов для строительства, логистику вывоза готовой продукций. Транспортное обеспечение тоже «болевая точка» для арктической земли.

В этом отношении у нас с (вице-премьером РФ. - ИФ) Максимом Акимовым единая позиция, что государство должно идти быстрее инвестора - развивать инфраструктуру чуть быстрее, чем компания начнёт строить свои объекты. Конечно, идеально, когда предприятие вводится, а к этому моменту государство обеспечило логистические мощности.

- Ещё одна проблема, которую хотелось затронуть. Я уже упомянул «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа», замечательный проект, но все ли вопросы по нему решены?

- Нет, многие темы в подвешенном состоянии. В результате руководители компании ходят по кабинетам правительства, министерств, добиваются каких-то решений. Это ненормально. Каждый проект, реализуемый в таких сложных условиях, должен пользоваться индивидуальной поддержкой. От лица государства должен действовать принцип «одного окна», должен быть ответственный за реализацию этого проекта, который создаёт все необходимые условия от начала до конца.

Именно такую систему мы фактически воплотили на Дальнем Востоке. Инвестор там не бегает по министерствам, он знает, что есть определенная цепочка, в начале которой Агентство по привлечению инвестиций (АПИ), оно оперативно и действенно реагирует, помогает, сопровождает. Если что-то не получается сдвинуть с места, тогда можно обратиться в министерство по развитию Дальнего Востока. И только если совсем большие проблемы, то ваш покорный слуга. Ту же самую схему мы будем внедрять в Арктике, надеюсь, что получится решать проблемы на уровне АПИ.

- А режим территорий опережающего развития (ТОР), отработанный на Дальнем Востоке, распространится на Арктику? Минфин не поддерживает эту идею...

- Давайте честно скажем: опыт системы развития ТОР на Дальнем Востоке постепенно мультиплицируется, начинает применяться в других регионах. Это хорошо. Но делайте это с оглядкой, пожалуйста. Всё-таки ТОР, как модель, создавалась для определенной истории - развития наиболее инвестиционно востребованных территорий, и даже здесь нужен тщательный отбор.

Арктика - это совсем другое, правда? Не очень инвестиционно привлекательная территория. Поэтому поддержка должна строиться по-другому. Распространение ТОР на все, что плохо развивается, не откроет просто так новые возможности, это не универсальный инструмент.

Арктика же - один большой ТОР, в ней необходимо льготировать всё! Везде льды, морозы, короткий строительный сезон. Поэтому, моё личное мнение - механизм ТОР на Арктику переносить неправильно. В Арктике надо создавать единую систему преференций для всех новых реализуемых инвестпроектов. Если вы меня спросите, как мы будем администрировать мелкие проекты, ответ - пока не знаю. Но что-нибудь придумаем.

Режим налоговых каникул может стать базовым предложением по Арктике. Кроме того, обсуждается механизм налогового вычета по вложению в геологоразведку, и ещё много всего другого. Но давайте дождёмся окончательного одобрения предложений.

- Нефтегазовая отрасль останется драйвером развития Арктики? Если с проектами на суше ещё можно разобраться, то перспективы освоения шельфа туманны, и не только из-за санкций...

- Да, основой экономического роста Арктики будет недропользование, здесь может быть реализовано много больших новых проектов. Строить перерабатывающие производства в полярных условиях не представляется возможным.

И тема шельфа, действительно, стоит в особом ряду. Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке. За последние годы у нас на шельфе пробурено 5 скважин, тогда как в Норвегии - 345, в Великобритании - 99. Разница порядковая. Понятно, что свою роль сыграли санкции против России. Но и на эту ситуацию можно взглянуть с другой стороны.

Например, в отношении Сахалина санкций нет. Там наши зарубежные коллеги работают вместе с российскими партнерами и не стремятся сами себе санкции объявлять.

- На чем будет основываться российская модель освоения арктического шельфа?

- Пока о конкретике говорить преждевременно. Но, думаю, логично предусмотреть участие правительства, какой-то уполномоченной государственной компании, рассмотреть варианты выделения иностранному инвестору доли непосредственно в проекте. То есть, по сути дела, привлечь иностранные инвестиции, в том числе в геологоразведку, за долю в компании, которой будет принадлежать лицензия на шельфе. Чтобы иностранный инвестор владел не какой-то промежуточной компанией, а имел права на участие в разработке месторождения.

- А как же санкции в отношении шельфовых проектов в Арктике, где по закону «О недрах» работать могут только компании с госучастием?

- Мне кажется, в какой-то момент слово «сотрудничество» может обнулить слово «санкции». Вопрос в переходном периоде. Конечно, если мы сможем предложить иностранным компаниям выгодные условия партнерства, это совершенно не значит, что вслед за этим санкции немедленно будут отменены. Но мы сможем вместе начать обсуждать алгоритм такого пути.

Что касается законодательства, то, возможно, первым шагом могло бы стать как раз изменение федерального закона «О недрах» в той части, что работать на шельфе РФ могут только компании с участием государства в 50%. Если мы сможем сделать хотя бы это, то покажем всему миру - замок с двери снят, дорога для мировых наработок, технологий, инвестиций открыта. Тогда наступит время вместе подумать, как иностранному инвестору в эту дверь войти. Есть все предпосылки к тому, что интересы у определенных зарубежных компаний возникнут. И, конечно же, частные отечественные компании получат большие перспективы.

Но самым важным в этом процессе станет даже не факт снятия замка и открытия дверей. Самое важное, что тогда Арктика получит реальный импульс развития, а российская нефтяная отрасль сможет совершить очередной скачок, о котором сейчас мы не можем даже говорить. Объясню очень просто - срок освоения шельфовых активов от 10 до 15 лет. Если сегодня начать с нуля шельфовый проект в Арктике, он реализуется в горизонте 2035 года. Куда за это время шагнет мировая нефтяная отрасль? Особенно если учесть, как стремительно меняется структура потребления энергии.

В горизонте того же 2035 года, насколько я помню, прогноз использования возобновляемых источников говорит о трехкратном их росте, они могут занять до 50% рынка. Это значит, что если мы ещё лет 10-15-20 без действия посидим на шельфовых запасах, то уже при наших детях или внуках эти запасы перестанут быть востребованы. Нефть и газ нужны миру сейчас, в краткосрочном и каком-то среднесрочном периоде. Да, значение нефти и газа в качестве сырья для химической промышленности в ближайшем будущем сохранится, только речь будет идти о совершенно других объёмах. Может быть, к тому времени основными станут совершенно другие источники энергии.

…Мы уже потеряли довольно много времени. А с учетом новых задач для арктических территорий изменения законодательства стали особенно актуальными.

К этим словам добавлять уже ничего не нужно, так как время мы теряем уже не первое десятилетие и не только в вопросах развития Арктической зоны. Кремлёвские часы идут слишком медленно...

Михаил ВЕСНЕВ.