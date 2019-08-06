У рыбака-утопленника спасательного жилета не было

5 августа в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении на берегу озера Амозеро, расположенного в Терском районе Мурманской области, тела мужчины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. Признаков насильственной смерти осмотром погибшего не установлено, имеющиеся изменения тела характерны для длительного нахождения в воде. На месте обнаружения мужчины и прилегающей территории следы борьбы, волочения и иные признаки, указывающие на совершение в отношении мужчины преступления против жизни и здоровья, отсутствуют.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе проверки установлено, что погибший, являющийся жителем города Полярные Зори, 1987 года рождения, в дневное время 20 июля рыбачил на Амозере на моторной лодке. При этом у мужчины отсутствовал спасательный жилет. Позже в тот же день его лодку, находившуюся в акватории озера, обнаружили местные рыбаки, которые и сообщили о находке в правоохранительные органы.

Тело погибшего обнаружено в ходе поисково-спасательных мероприятий спасателями аварийно-спасательного отряда города Кандалакши.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В том числе опрашиваются родственники мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины его смерти.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.