У рыбаков проблемы начинаются задолго до причальной стенки

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при участии НО «Союз рыбопромышленников Севера» провёл круглый стол «Проблемы и перспективы развития береговой инфраструктуры». Мероприятие открыло проходившую в Мурманске VI Международную конференцию «Рыболовство в Арктике». Основными вопросами дискуссии стали судостроение и судоремонт в регионе, проблемы и перспективы развития портовой инфраструктуры, а также подготовка кадров для рыбопромышленного комплекса.

Открывая мероприятие, модератор круглого стола, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Ирина Мокерова отметила: «Основная задача сегодняшней дискуссии – это всем вместе понять, что мы можем сделать для того, чтобы рыбопромышленники заходили в порт Мурманск. Недостаточно одного упрощения таможенного оформления судов, заходящих в порт, в первую очередь нужна база, которая может конкурировать по своим возможностям с нашими соседями».

Собравшиеся отмечали, что ситуация с гражданским судоремонтом и судостроением на сегодняшний день требует самого пристального внимания, в первую очередь – со стороны органов власти. Главным фактором деятельности компаний является экономика, и судовладельцам должно быть финансово «интересно» заходить в порт. Но проблемы начинаются задолго до причальной стенки: регламент заходов, разрешительные документы и т.д. Весь огромный комплекс «разрешительных» процедур приводит к финансовым потерям судовладельцев. И даже если в порту все процедуры – выгрузка, текущий ремонт и т.д. – были выполнены в планируемые сроки, то на выходе в море можно снова столкнуться со всем комплексом «разрешительных» мероприятий.

По мнению судовладельцев, остается крайне актуальной проблема излишнего контроля в порту Мурманск со стороны проверяющих органов. За последний год существенно увеличилось количество проверок и отказов на выход из порта. Так, если в 2017 году было всего четыре случая задержания судна, то в 2018 году таких случаев уже 41.

Всё это лежит в основе того, что порт Мурманск пустеет. Данная ситуация не может устраивать ни государство – сокращение рабочих мест, снижение отчислений в бюджет и т.д., – ни рыбаков.

По итогам круглого стола было решено собрать со всех участников открытого диалога предложения по изменению существующей нормативно-правовой базы или предложения по другим реальным шагам, которые позволили бы изменить существующую ситуацию в отрасли.

Редакционным советом из числа работодателей поступившие предложения будут сведены в единую резолюцию, которая будет передана в федеральные органы власти.