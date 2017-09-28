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Мурманская область. Арктика28.09.17 09:20

У рыбаков Северного бассейна на промысле трески уровень добычи вырос на 8,5 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 27 сентября текущего года составил 3 млн 711,2 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 64 тысяч тонн), что на 21,2 тысячи тонн, или на 0,6% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили за этот период 451,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 5,9 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 8,5 тысячи тонн – до 327,6 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,8 тысячи тонн – до 82,4 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 27,4 тысячи тонн и достиг 326,3 тысячи тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 234,5 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 15 тысяч тонн.

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