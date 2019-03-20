Мурманская область. Арктика20.03.19 16:42
У рыбаков Северного бассейна объём вылова водных биоресурсов меньше уровня прошлого года почти на 43%
Объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 20 марта превысил 1,1 млн тонн. В связи с некоторым улучшением промысловой обстановки на Дальнем Востоке отставание общего вылова от показателя прошлого года сократилось до 3,6% с 4,4% неделей ранее.
У рыбаков Северного бассейна объём вылова водных биоресурсов составил 103 тысячи тонн, что на 42,6% меньше уровня прошлого года. Вылов трески снизился на 5,8 тысячи тонн, до 79,6 тысячи тонн, пикши – на 13 тысяч тонн, до 13,9 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём вылова составил 127,3 тысячи тонн, что на 39,5 тысячи тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года.
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