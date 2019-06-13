К 12 июня российские рыбопромышленные организации добыли более 2,13 млн тонн водных биоресурсов, сократив отставание от уровня прошлого рекордного года до 0,9%.

Как сообщает Росрыболовство, у рыбаков Северного бассейна общий объём вылова водных биоресурсов составил 234,6 тысячи тонн, что на 29% меньше уровня прошлого года. На промысле трески добыча снизилась на 15 тысяч тонн – до 175,3 тысячи тонн. Вылов пикши сократился на 18 тысяч тонн – до 24,3 тысячи тонн.

Российским рыбопромысловым флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 5% больше, чем в прошлом году на аналогичную дату, – 275 тысяч тонн водных биоресурсов.