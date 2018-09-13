У рыбаков Северного бассейна рыбалка идёт хорошо, но квоты уже подходят к концу

Общий объём вылова водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 11 сентября текущего года составляет 3,7 млн тонн, что на 203 тысячи тонн, или на 5,7% больше уровня прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаками выловлено 482 тысячи тонн, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 46 тысяч тонн. Такая ситуация возникла в этом году на промысле за счёт добычи мойвы в объёме 66 тысячи тонн. На промысле трески вылов составляет 294 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 26 тысяч тонн. Вылов пикши составляет 71 тысячу тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,8 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств объём вылова составил 314,4 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловили 164 тысячи тонн, что ниже уровня прошлого года на 57 тысяч тонн. На промысле уменьшилось количество судов.

На этом радужном фоне вылова в Мурманском морском рыбном порту подвели итоги работы в августе. Общий грузооборот стивидорного предприятия незначительно снизился (на 1,8%), а вот перевалка рыбы и морепродуктов, наоборот, выросла (18,1%). Впрочем, это не значит, что заполярные рыбаки стали активнее работать на родной берег. Напротив, рост экспорта продолжается, поскольку на западных рынках рыбопродукция по-прежнему востребована, считают портовики.

Прогноз на сентябрь пока делать рано, но уже есть специалисты ММРП отмечают неприятные тенденции: две компании, регулярно привозившие рыбу в Мурманск, заявили о том, что их квота на 2018 год уже исчерпана.