У рыбаков Северного бассейна в текущем году снизилась добыча водных биоресурсов

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области в январе–октябре текущего года выловлено 575,4 тысячи тонн водных биоресурсов (96,5% от уровня периода прошлого года).

В отчётном периоде снизилась добыча трески (доля в вылове 33,6%) на 7,9% и пикши (доля – 7,4%) – на 17,8% (в связи с сокращением квот на вылов данных водных биоресурсов), а также прочих видов рыб (доля – 42,5%) в основном за счёт снижения ставриды, сардины и сардинеллы в зоне Мавритании и Мароко.

При этом рост улова на 9,4% отмечен по путассу (доля – 12,8%) и по сельди на 12,9% (доля – 3,6%).