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Мурманская область. Арктика21.06.17 11:42

У рыбаков Северного бассейна вылов вырос на 2,9 тысячи тонн

По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 21 июня текущего года, общий вылов всех российских пользователей составляет 2 млн 260,6 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объёме 40,6 тысячи тонн), что на 81,2 тысячи тонн или на 3,7% больше прошлогоднего уровня.

У рыбаков Северного бассейна вылов вырос на 2,9 тысячи тонн - до 291,4 тысячи тонн. На промысле трески добыто на 11,3 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 211,8 тысячи тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,8 тысячи тонн (за счёт перераспределения промысловых усилий) и составил 55,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 211,2 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 22,1 тысячи тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана снизилось на 3,4 тысячи тонн и составило 94,1 тысячи тонн в связи с уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.

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