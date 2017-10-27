Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 25 октября текущего года составил 4 млн тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объеме 81,5 тысячи тонн), что на 63 тысячи тонн, или на 1,6% больше уровня прошлого года на аналогичную дату.

У рыбаков Северного бассейна вылов вырос на 6,8 тысячи тонн и достиг 487 тысяч тонн. На промысле трески уровень добычи увеличился на 9,2 тысячи тонн – до 346 тысяч тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 9,3 тысячи тонн – до 86,4 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 51,2 тысячи тонн и достиг 381,5 тысячи тонн, главным образом за счёт роста добычи в зонах Марокко и Норвегии. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана рыбопромышленниками добыто на 18,6 тысячи тонн больше – 256,8 тысячи тонн, связано с увеличением вылова в районе регулирования НЕАФК и ЮТО.