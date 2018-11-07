Как сообщает Росрыболовство, согласно данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 7 ноября текущего года российские рыбопромышленники выловили 4,43 млн тонн водных биоресурсов – на 6,3% больше уровня прошлого года.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна на промысле отмечается положительная динамика: освоено 544 тысячи тонн водных биоресурсов, объём добычи вырос по сравнению с 2017 годом на 39,2 тысячи тонн за счёт добычи 66 тысяч тонн мойвы. Трески выловили 322 тысячи тонн, пикши – 81,45 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств выловлено 354 тысячи тонн, снижение прошлогоднего показателя на 42 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 246 тысяч тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 41 тысячу тонн.