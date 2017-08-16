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Мурманская область. Арктика16.08.17 11:55

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 24 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга на 16 августа текущего года, составил 3,190 млн тонн (с учётом добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тысячи тонн), что на 60 тысячи тонн, или на 2% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна за этот период общий вылов вырос на 16,2 тысячи тонн и достиг 403,8 тысячи тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 24 тысячи тонн и составил 299 тысяч тонн. Пикши добыто 73 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,9 тысячи тонн за счёт перераспределения промысловых усилий.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 18 тысяч тонн больше – 279,4 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи вырос на 20,9 тысячи тонн и достиг 178,9 тысячи тонн, что связано с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК И ЮТО.

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