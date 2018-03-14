У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна вылов трески увеличился на 18,3 тысячи тонн

По данным отраслевой системы мониторинга на 14 марта, российские рыбопромышленники освоили 1035,7 тысячи тонн водных биоресурсов, или на 2,6% больше уровня прошлого года на анализируемую дату.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 162,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 61,7 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 18,3 тысячи тонн – до 78,7 тысячи тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 10,5 тысячи тонн – до 23,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 10 тысяч тонн меньше – 59,2 тысячи тонн, что связано с меньшим количеством судов на добыче и сезонностью промысла. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём вылова водных биоресурсов снизился на 32,2 тысячи тонн – до 21,1 тысячи тонн, за счёт меньшего количества судов на промысле.