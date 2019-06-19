У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна вылов водных биоресурсов составил 246,5 тысячи тонн, что на 27,8% меньше уровня прошлого года

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 19 июня текущего года общий объём добычи водных биоресурсов российскими рыбопромышленными организациями составил 2,22 млн тонн, что на 0,8% меньше уровня прошлого года.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна к этой дате вылов составил 246,5 тысячи тонн, что на 27,8% меньше уровня прошлого года. На промысле трески добыто на 17 тысяч тонн, что ниже показателя 2018 года – 183,4 тысячи тонн. Вылов пикши сократился на 18 тысяч тонн – 25,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбопромышленники нарастили вылов на 2,4% к показателю прошлого года – добыто 281,6 тысячи тонн.