Общий вылов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга на 2 августа текущего года, составил 2 млн 938,5 тысячи тонн (с учётом добычи/вылова водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тысячи тонн), на 3,4% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна вылов вырос на 15,3 тысячи тонн и достиг 381,2 тысячи тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 23,8 тысячи тонн и составил 283,01 тысячи тонн. Пикши добыто 67,7 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 12 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто на 8,1 тысячи тонн больше – 253,6 тысячи тонн. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 29,2 тысячи тонн и достиг 161,3 тысячи тонн. В районе действия НЕАФК национальная квота вылова окуня (море Ирмингера) на 2017 год установлена в объёме 24,9 тысячи тонн, освоено 24,4 тысячи тонн. Путассу выловлено 74,5 тысячи тонн (72,3% от квоты). На добыче скумбрии находятся 17 российских судов, вылов составил 51,6 тысячи тонн (41,6% от квоты), что на 24,4 тысячи тонн выше показателя за аналогичный период 2016 года.