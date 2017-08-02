ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лагерная жизнь подходит не для всех«Сто человек – по сто рублей» - спасти юного северянина так легко!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.08.17 14:26

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна вылов вырос на 15,3 тысячи тонн и достиг 381,2 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга на 2 августа текущего  года, составил 2 млн 938,5 тысячи тонн (с учётом добычи/вылова водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тысячи тонн), на 3,4% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна вылов вырос на 15,3 тысячи тонн и достиг 381,2 тысячи тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 23,8 тысячи тонн и составил 283,01 тысячи тонн. Пикши добыто 67,7 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 12 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто на 8,1 тысячи тонн больше – 253,6 тысячи тонн. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 29,2 тысячи тонн и достиг 161,3 тысячи тонн. В районе действия НЕАФК национальная квота вылова окуня (море Ирмингера) на 2017 год установлена в объёме 24,9 тысячи тонн, освоено 24,4 тысячи тонн. Путассу выловлено 74,5 тысячи тонн (72,3% от квоты). На добыче скумбрии находятся 17 российских судов, вылов составил 51,6 тысячи тонн (41,6% от квоты), что на 24,4 тысячи тонн выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 519 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел Петрович
02.08.17 12:44
Не понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону пред
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Anatoly
02.08.17 11:42
Что-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет.
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
Комментарий к новости:Россия стала богаче – старатели Хабаровского края нашли самородок золота весом 10,3 килограмма
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:30Новости. Информационная программа.17:00«Мурманск. Городские хроники». Специальный репортаж (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПо трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда-PRO ВалютуКурс евро скаканул вверх почти на 96 копеек, доллара - почти на 74 копейки-PRO ЭнергетикуВ Центральных электрических сетях Колэнерго рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика