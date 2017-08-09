Общий вылов водных биоресурсов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга на 9 августа этого года, составил 3 млн 92,4 тысячи тонн (с учётом добычи/вылова водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тысячи тонн), что на 102 тысячи тонн, или на 3,4% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна вылов вырос на 16,2 тысячи тонн и достиг 392,9 тысячи тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 24,1 тысячи тонн и составил 291 тысячу тонн. Пикши добыто 70,7 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,2 тысячи тонн за счёт перераспределения промысловых усилий.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто на 15,8 тысячи тонн больше – 269,4 тысячи тонн – главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 27,5 тысячи тонн и достиг 171,3 тысячи тонн, что связано с увеличением добычи в районах регулирования НЕАФК И ЮТО.