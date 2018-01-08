У северян, проживающих в аварийном жилье, есть надежда получить новые квартиры

Министерством строительства и территориального развития региона включены в состав государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» мероприятия по продолжению расселения аварийного жилищного фонда.

С 1 января 2018 года начнётся расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2014 года, – это 129 домов площадью 29,140 тысячи кв. метров. В них проживает 1340 человек.

Финансовое обеспечение мероприятий программы составляет 946 млн 800 тысяч рублей – это средства областного бюджета. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 131 млн 948 тысяч рублей. Указанные мероприятия запланированы на период 2018-2020 годов. Расселение коснётся жителей муниципальных образований Мурманск, Мончегорск, Кандалакша, Зеленоборский, Ковдорский район, Никель и Умба.

Способы расселения жителей определяются местными администрациями, но уже сейчас ясно, что для переселения граждан будет продолжено строительство новых домов, предложены квартиры на вторичном рынке, запланировано предоставление выкупной стоимости собственникам жилья, в отдельных муниципальных образованиях для заселения будут предложены отремонтированные жилые помещения муниципального фонда.

По состоянию на 12 декабря 2017 года на территории Мурманской области после 1 января 2012 года аварийными признаны 457 многоквартирных домов площадью расселения 157,54 тысячи кв. метров. В них проживает 8860 человек.