У северянки память отшибло на 30 тысяч рублей

В Терском районе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при получении пособия.

В отдел полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» обратились представители Центра занятости населения. В ходе очередной проверки работниками центра было установлено, что жительница посёлка Умба 1993 года рождения незаконно получала пособие по безработице.

Сотрудники полиции провели проверку по обращению и установили, что 24-летняя жительница поселка состояла на учете в центре в качестве безработной и получала соответствующее пособие. После трудоустройства в бюджетную организацию по трудовому договору, сведений об этом для снятия с учета девушка не представила. Подозреваемая пояснила полицейским, что якобы забыла уведомить Центр занятости об этом и продолжала получать выплаты в течение девяти месяцев, получив при этом незаконно почти 30 тысяч рублей.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дела по признакам преступления, предусмотренных ч.1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкции статьи за получение незаконных выплат предусматривают штрафы от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.