У школьников Мурманской области проверили знания по географии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях выявление уровня географической подготовки обучающихся основной и средней школы провела в октябре Национальное исследование качества образования по учебному предмету «География».

В рамках исследования обучающиеся 7 и 10 классов выполняли диагностические работы, в ходе которых демонстрировали умение работать с географической картой, таблицами, графиками, иллюстрациями и текстами.

Всего в исследовании приняли участие более 50 тысяч школьников из 647 общеобразовательных организаций 80 регионов России, в том числе 210 учащихся Мурманской области из Кольской средней общеобразовательной школы № 2 и средней общеобразовательной школы № 31 города Мурманска.

Для выявления и оперативного устранения нарушений при проведении исследования в общеобразовательные организации нашего региона были направлены наблюдатели, не работающие в данных учреждениях. Каждый независимый наблюдатель прошел дистанционное обучение и соответствующее тестирование. В ходе проведения исследования нарушения не выявлены.

Результаты исследования будут подведены в декабре.