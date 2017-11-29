У выпускников престижных вузов завершились занятия в «Школе молодых специалистов» КАЭС

На Кольской АЭС завершились занятия «Школы молодых специалистов», организованной для молодёжи, принятой на работу в 2017 г.

Ежегодно атомная станция трудоустраивает выпускников технических вузов. В этом году свою судьбу с атомной энергетикой связали 12 ребят из Ивановской, Иркутской, Тверской областей. Как всегда много местных. Семеро – уроженцы Полярных Зорь и Кандалакши. В основном это выпускники престижных вузов: Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского политехнического, Ивановского государственного энергетического и Мурманского арктического государственного университетов.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук поздравил молодёжь с началом самостоятельной работы и выразил уверенность в том, что ребята легко вольются в дружный коллектив атомной станции, с его 45-летней историей и богатыми традициями. Необходимо лишь, по словам директора, придерживаться основополагающих принципов, принятых в Госкорпорации «Росатом»: «Это безопасность, эффективность, результативность, командная работа и уважение к коллегам. Постарайтесь быть в своей работе всегда на шаг впереди».

Занятия «Школы молодых специалистов» ориентированы на адаптацию вчерашних студентов в новых для них условиях – производственных. Молодёжь ознакомилась со структурой предприятия, технико-экономическими показателями работы АЭС, приобщалась к корпоративной культуре госкорпорации «Росатом».

Проект «Школа молодого специалиста», разработанный и реализуемый на Кольской АЭС в 2013 г. вошёл в сборник «Простые истории успеха» как лучшая практика по адаптации и обучению молодых специалистов в «Росатоме», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.