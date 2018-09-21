Мурманская область. Арктика21.09.18 11:56
У жителей Мурманской области растёт интерес к ипотечному кредитованию
Объём ипотечного кредитования в Мурманской области в январе-июне 2018 года вырос на 55,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,7 млрд рублей.
Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, число выданных кредитов возросло в 1,4 раза и составило 3656.
Средний размер ипотечного кредита составил 1,8 млн рублей, срок погашения - 14 лет 2 месяца. Средневзвешенная процентная ставка за январь-июнь текущего года снизилась с 9,69 до 9,45% годовых.
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Последние комментарии
Миха
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что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
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