У жителей Мурманской области растёт интерес к ипотечному кредитованию

Объём ипотечного кредитования в Мурманской области в январе-июне 2018 года вырос на 55,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, число выданных кредитов возросло в 1,4 раза и составило 3656.

Средний размер ипотечного кредита составил 1,8 млн рублей, срок погашения - 14 лет 2 месяца. Средневзвешенная процентная ставка за январь-июнь текущего года снизилась с 9,69 до 9,45% годовых.