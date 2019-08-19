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Мурманская область. Арктика19.08.19 07:45

У жителей Островного проблемы те же, что и на большой земле

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис посетил ЗАТО Островной, где осмотрел город, школу и детский сад, медсанчасть со стационаром, предприятие «СевРАО» и объекты Северного флота, а также провёл встречу с жителями. Глава Мурманской области посетил этот отдаленный населенный пункт впервые за восемь лет.

Главное решение, которое озвучил руководитель региона в ходе поездки, – проблемы ЗАТО Островной, который находится в очень специфическом положении, должны решаться в индивидуальном порядке. Врио губернатора поручил администрации муниципалитета в двухнедельный срок подготовить список конкретных проблем, решение которых осложнено именно спецификой Островного, для того чтобы областное правительство проработало для них решения.

Главный вопрос, который был поднят на встрече, – это теплоход «Клавдия Еланская». По сути, это единственное связующее звено с большой землёй – к Островному нет ни автомобильной, ни железной дороги, поэтому и люди, и грузы доставляются морем. Теплоходу уже 41 год, он требует модернизации, и всех жителей беспокоит его состояние. Андрей Чибис отметил, что транспортное обеспечение Островного находится на личном контроле главы субъекта, в том числе внедрение электронных билетов на теплоход и альтернативные транспортные решения, которые разработало областное правительство на случай серьёзной поломки теплохода.

Вторая серьёзная задача – здравоохранение. «В самом Островном нет узких специалистов, а из-за сложной логистики и частых задержек теплохода в связи со сложным климатом и штормами, даже если ты записался к врачу, то можешь опоздать на приём, а опять записываться очень сложно. В итоге весь отпуск тратишь не на отдых, а на то, чтобы попасть к врачу», – пожаловалась главе региона одна из участниц встречи.

Реагируя на вопрос, Андрей Чибис поручил Минздраву Мурманской области разработать решение по отдельному порядку посещения врачей жителями отдаленных населенных пунктов.

«В областной больнице должен быть разработан механизм попадания без очереди тех пациентов, которые физически не могут точно спланировать время визита к врачу. В срок до 2 сентября прошу профильное министерство представить мне предложения по решению этой ситуации», – поручил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Также был поднят целый ряд точечных проблем - от режима работы аптеки до безнадзорных животных, каждое обращение было внесено в перечень задач по итогам рабочей поездки главы региона и взято на контроль.

 

 

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