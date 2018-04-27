У жительницы Полярного в гостях украли сим-карту и сняли деньги с банковской карты

В дежурную часть полиции обратилась жительница города Полярного с заявлением о том, что со счета ее банковской карты незаконно списаны денежные средства.

Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что некоторое время назад у нее пропала сим-карта, к которой была подключена услуга «мобильный банк». Факт утраты женщина посчитала не стоящим внимания, о том, что к номеру телефона подключена услуга, она забыла. Спустя несколько дней после проверки баланса она узнала, что с ее счета пропали 26,5 тысяч рублей.

Потерпевшая посчитала деньги похищенными. Обратившись в полицию, она вспомнила, что карта пропала после посещения ею в качестве гостьи квартиры знакомых.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили злоумышленника. Находившийся в одной компании с потерпевшей безработный 20-летний местный житель признался в совершении преступления и рассказал, что похитил карту путем свободного доступа. Обнаружив, что к ней подключен мобильный банк и поняв, что может осуществить денежные переводы, он воспользовался этим.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.