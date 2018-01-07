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Мурманская область. Арктика07.01.18 10:35

У жителя города атомщиков украли 8 тысяч рублей во время дня рождения

В отдел полиции города обратился  житель Полярных Зорь, который  сообщил, что у него со счёта были незаконно списаны 8 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что накануне потерпевший, находясь на дне рождения у приятеля, оставлял на столе без присмотра свой мобильный телефон.

Оперативниками были опрошены свидетели, изъяты отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника. В качестве подозреваемого полицейские установили одного из гостей праздника.

Когда злоумышленника задержали, он признался в содеянном и пояснил, что, улучив момент, взял чужой телефон  и при помощи подключенного мобильного банка перевёл себе на счёт деньги потерпевшего в сумме 8 тысяч рублей. После совершения перевода  он положил телефон на прежнее место. Уйдя с дня рождения, мужчина обналичил украденные деньги, позже распорядился ими по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

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