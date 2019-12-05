Уберечь человека от необдуманного поступка

В Городской библиотеке города Гаджиево состоялся актуальный разговор со школьниками о проблемах наркомании и распространении зависимости в молодежной среде. Мероприятие прошло в рамках акции «Декада SOS».

Мероприятие начала интерактивная игра «Спорные утверждения», где участники делились своими взглядами на проблему наркомании. Полемика разгорелась вокруг утверждения «наркотики повышают творческий потенциал». Подростки бурно и аргументированно доказывали свою точку зрения.

Организаторы напомнили ребятам нашумевшую и резонансную историю реп-исполнителя Элджея, обвиненного в пропаганде различных психоактивных веществ, названия которых встречаются в текстах его песен. Мнения семиклассников разделились: кто-то защищал певца, а кто-то, наоборот, резко отзывался о его творчестве.

Подводя итог обсуждению, библиотекарь отметила, что, не стоит слепо доверять взглядам и мнениям кумиров. Разумный подход, критическое восприятие информации, сравнение нескольких точек зрения – то, что может уберечь любого человека от необдуманного поступка.

Игровое задание «10 причин не быть зависимым» ещё раз напомнило ребятам, чего себя может лишить человек, поддавшись пагубным пристрастиям. Юные гаджиевцы не только имели возможность поделиться своим мнением, но и услышать, что думают по обсуждаемой теме их сверстники.