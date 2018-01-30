Убил коллегу топором и закопал труп в снег

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 января 2018 года подозреваемый со своим коллегой по работе находился в одном из гаражей автогаражного кооператива Мурманска. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой у злоумышленника, на почве личных неприязненных отношений, возник умысел на совершение убийства. Он схватил топор и нанёс им не менее двух ударов по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений 37-летний мужчина скончался на месте. Скрывая следы совершенного деяния, злоумышленник вывез тело своего коллеги в лесной массив и закопал в снег.

Благодаря совместной работе следственно-оперативной группы и сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску, патрульно-постовой службы полиции и представителей СКР, преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

По подозрению в совершении преступления полицейскими был установлен и задержан 35-летний житель города Мурманска. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.