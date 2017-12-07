Убийца из Мончегорска оказался полицейским

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 4 декабря на берегу озера Комсомольское в Мончегорске было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с телесными повреждениями. По факту в отношении неустановленного лица следственным отделом СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска областного Управления МВД России и оперативниками из мончегорского отдела полиции совместно со следователями СУ СК России по Мурманской области был установлен подозреваемый в совершении убийства – сотрудник ОМВД России по г. Мончегорску. 6 декабря старший сержант полиции 1982 года рождения задержан сотрудниками регионального следственного комитета в порядке ст. 91 УПК РФ. По предварительной информации, преступление было совершено на бытовой почве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту начальником УМВД России по Мурманской области назначена служебная проверка, в ходе которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечение его руководителей к дисциплинарной ответственности.