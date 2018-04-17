Убийца из Мурмашей предстанет перед судом

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя пгт Мурмаши Кольского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночное время 03 января 2018 года обвиняемый, находясь в одном из домов по улице Октябрьская в пгт Мурмаши Кольского района, в ходе ссоры с малознакомым ему мужчиной, 1980 года рождения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вооружился ножом и нанес ему не менее четырех ударов в область живота, где расположены жизненно важные органы человека, а также не менее двух ударов в область предплечья и не менее двух ударов в заднюю поверхность грудной клетки, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение смерти, а также преступления против собственности. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего. На период следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях установления истины по уголовному делу назначено и проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, судебно-биологическая, медико-криминалистическая и другие, проверки показаний на месте, очные ставки, изобличающие обвиняемого в совершении указанного преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.