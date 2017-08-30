Убийца не болел раком - в рамках уголовного дела следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели врача

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 9 августа 2017 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием проведен значительный объём следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств происшедшего. Отрабатываются различные версии и мотивы случившегося, анализируются причины и условия, предшествовавшие трагедии.

По версии следствия, утром 9 августа злоумышленник, 1951 года рождения, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой ножом в жизненно важные органы, причинив множественные колото-резаные ранения, от которых наступила смерть медицинского работника на месте происшествия. Непосредственно после совершения преступления мужчина, нанес себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте.

На сегодняшний день следователями регионального СК России проведён существенный объём работ, исследована личность лица, напавшего с ножом на врача, установлены и допрошены очевидцы совершенного преступления. Также изъяты и проанализированы медицинская документация и видеозапись с камер наблюдения Мурманского областного онкологического диспансера.

В ходе следствия установлено, что нападавший ранее неоднократно обращался в медицинские учреждения Мурманской области, сообщая об имеющемся у него онкологическом заболевании, однако неоднократные обследования и диагностические мероприятия исключили наличие у него указанного им заболевания. Кроме того, факт отсутствия у мужчины злокачественных новообразований подтверждён результатами судебно-медицинского исследования трупа.

Тем не менее, однозначно говорить о причинах трагедии можно будет лишь по результатам всестороннего, комплексного изучения всех обстоятельств случившегося. По уголовному делу запланировано назначение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства, либо иного болезненного состояния психики. Расследование ещё находится в активной стадии, запланирован ряд мероприятий, ожидаются результаты экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.