РАМКИ ЗАКОНА: Подарок за что-то, или Первый вопрос следователя во время рассмотрения коррупционного делаВ начале сентября на два дня потеплеет в домах мурманчан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.08.17 10:02

Убийца не болел раком - в рамках уголовного дела следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели врача

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 9 августа 2017 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием проведен значительный объём следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств происшедшего. Отрабатываются различные версии и мотивы случившегося, анализируются причины и условия, предшествовавшие трагедии.

По версии следствия, утром 9 августа злоумышленник, 1951 года рождения, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой ножом в жизненно важные органы, причинив множественные колото-резаные ранения, от которых наступила смерть медицинского работника на месте происшествия. Непосредственно после совершения преступления мужчина, нанес себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте.

На сегодняшний день следователями регионального СК России проведён существенный объём работ, исследована личность лица, напавшего с ножом на врача, установлены и допрошены очевидцы совершенного преступления. Также изъяты и проанализированы медицинская документация и видеозапись с камер наблюдения Мурманского областного онкологического диспансера.

В ходе следствия установлено, что нападавший ранее неоднократно обращался в медицинские учреждения Мурманской области, сообщая об имеющемся у него онкологическом заболевании, однако неоднократные обследования и диагностические мероприятия исключили наличие у него указанного им заболевания. Кроме того, факт отсутствия у мужчины злокачественных новообразований подтверждён результатами судебно-медицинского исследования трупа.

Тем не менее, однозначно говорить о причинах трагедии можно будет лишь по результатам всестороннего, комплексного изучения всех обстоятельств случившегося.  По уголовному делу запланировано назначение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства, либо иного болезненного состояния психики. Расследование ещё находится в активной стадии, запланирован ряд мероприятий, ожидаются результаты экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео  Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 553 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ТриЗвезды
30.08.17 10:51
Биометрические данные должно собирать государство, создавая единую базу по стране. И это нужно в первую очередь не для облегчения проведения каких-то финансовых операций гражданами, а для оперативного
Комментарий к новости:Банкиры собираются обЕБСить россиян
Николай
30.08.17 09:53
Надо бы включать уже отопление в домах, не ждать пяти холодных суток. В квартирах сыро и холодно. Прикрываются постановлением и мучают людей.
Комментарий к новости:В начале сентября на два дня потеплеет в домах мурманчан
Zviygincew
25.08.17 23:03
Так с задержкой реализуется лозунг едроссов - "К 100-летию - без деревяшек!"
Комментарий к новости:В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)15:45«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиМинфин РФ приготовил некоторым заёмщикам «подарок» до 4 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 20 копеек, евро снизился на 23 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыБанкиры собираются обЕБСить россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика