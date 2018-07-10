Убийца северянки получил 9 лет лишения свободы

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано обвинение по уголовному делу в отношении жителя Мурманска, 1964 года рождения. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в ночь с 11 на 12 апреля 2018 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения со своей сожительницей в квартире одного из домов по переулку Якорный. В ходе возникшего между ними конфликта на почве личных неприязненных отношений мужчина нанёс потерпевшей не менее восьми ударов тупым предметом в область головы и шеи, а затем один удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, утверждая, что женщина сама себе нанесла ножевое ранение. Однако, государственным обвинением предоставлена совокупность доказательств, опровергающих версию защиты.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Судом с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.