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Мурманская область. Арктика04.09.17 08:47

Убийца жены получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима

В Кольском районном суде окончено рассмотрение уголовного дела по обвинению ранее судимого местного жителя, 1982 г.р., в убийстве своей супруги.

Согласно предъявленному обвинению, мужчина обвинялся в том, что в ночь с 16 на 17 февраля текущего года, находясь в квартире по месту жительства в Коле, вступил в словесный конфликт с супругой. В ходе указанного конфликта последний взял в кухне нож и с достаточной силой нанёс им потерпевшей один сквозной удар в область левого предплечья и один удар в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Необходимо отметить, что в момент совершения преступления в квартире находился ребёнок потерпевшей и подсудимого, который в настоящее время передан под опеку родственникам.

В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Собранными по уголовному делу и представленными стороной обвинения в суде доказательствами вина последнего была доказана в полном объёме.

Приговором Кольского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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