Убийца жены предстанет перед судом

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя города Мурманска Д., 1958 года рождения, который органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – умышленное причинение смерти.

По версии органа следствия, Д. в феврале 2018 года, находясь в одной из квартир Ленинского административного округа Мурманска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношении с целью убийства умышленно, вооружившись ножом, нанёс своей супруге со значительной силой удар клинком в левую половину грудной клетки, который попал в сердце. От полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшей на месте преступления.

В случае, если суд придёт к выводу о доказанности виновности обвиняемого, то последнему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Мурманска.