Убийце отца приговор оставили без изменения

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения обвинительный приговор Первомайского районного суда г.Мурманска в отношении М. Джабарова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом установлено, что Джабаров в июле 2017 года, находясь в квартире в одном из домов по ул.Героев Рыбачьго в Мурманске, в ходе конфликта нанёс деревянной палкой не менее 6 ударов по голове своего отца. Потерпевший скончался на месте преступления вследствие открытой черепно-мозговой травмы в виде ушибленной раны в области головы, переломов костей свода черепа.

Адвокат осужденного обжаловал приговор в связи с чрезмерно суровым наказанием, указав в жалобе, что потерпевший находился в состоянии алкогольном опьянении и сам спровоцировал Джаббарова на незаконные действия.

Между тем, определением Мурманского областного суда доводы стороны защиты признаны необоснованными и приговор оставлен без изменения.