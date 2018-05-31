Убийце суд дал 16 лет

Кольским районным судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего осужденного Я., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 1 января 2017 года в помещении общежития исправительного учреждения ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области возник конфликт между осужденными на почве возникших неприязненных отношений. Подсудимый заточкой и со значительной силой нанёс другому осужденному, 1989 года рождения, удар в область грудной клетки. Спустя непродолжительный период времени мужчина скончался.

Вину в совершении указанного преступления осужденный признал частично, выдвинув версию о совершении преступления в условиях обороны от противоправных посягательств потерпевшего.

Вместе с тем, правильно выстроенная государственным обвинителем линия обвинения, последовательность в представлении суду имеющихся доказательств по делу, позволили полностью опровергнуть версию подсудимого, признать её необоснованной.

Приговором суда от 30.05.2018 Я. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ, ему назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.