У фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!Процесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.09.18 08:10

Убийцей новорожденного ребёнка оказалась 17-летняя жительница Североморска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, что тело новорожденного ребёнка мужского пола обнаружил прохожий 13 сентября 2017 года на территории, прилегающей к дому по улице Пионерская в Североморске.

Следователями и полицейскими велась напряженная работа по установлению круга лиц, подлежащих проверке на причастность к преступлению, и их розыску. Проанализирован большой объём информации о проживающих в регионе женщинах, беременных в интересующий следствие период, сведения о рождении детей. Кроме того, были допрошены и проверены жильцы домов в районе места происшествия, найдены и исследованы записи с камер наружного видеонаблюдения в данном районе.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следователями-криминалистами на предмет причастности к преступлению было проверено порядка 300 женщин, у которых были отобраны образцы слюны, которые явились предметом молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также и других судебных экспертиз.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным действиям следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК России, экспертным исследованиям, проведенным экспертами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области и оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность женщины - матери ребёнка, совершившей данное преступление. Ею оказалась 17-летняя жительница Североморска.

С учётом собранных доказательств, в ходе допросов девушка дала признательные показания, пояснив обстоятельства причинения телесных повреждений новорожденному ребёнку, повлекших его смерть. Следователем злоумышленнице предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

АлексейБорисович
24.09.18 23:19
Я прошу 20 лет сделать свет на подъездной дороге к ул.Мурманская-игнор. Дорга разбита - 2 недели звонков засыпать ямы - игнор, откуда будет радость?
Комментарий к новости:Мурманчане «летают» от радости на улице Сафонова
Игорь
24.09.18 21:55
как это все куцо выглядит! Убожество, равнодушие, неверие. Крым наш и новый пенсионный возраст тоже будет наш! А нищета еще впереди, если кто-то не видит что происходит в стране
Комментарий к новости:А мы против! В Мурманске прошёл митинг КПРФ
Александр Васильевич
23.09.18 21:21
в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Магия оружия». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 34 копейки, евро - на 30 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыГосдума ввела уголовную ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 116 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика