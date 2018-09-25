Убийцей новорожденного ребёнка оказалась 17-летняя жительница Североморска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, что тело новорожденного ребёнка мужского пола обнаружил прохожий 13 сентября 2017 года на территории, прилегающей к дому по улице Пионерская в Североморске.

Следователями и полицейскими велась напряженная работа по установлению круга лиц, подлежащих проверке на причастность к преступлению, и их розыску. Проанализирован большой объём информации о проживающих в регионе женщинах, беременных в интересующий следствие период, сведения о рождении детей. Кроме того, были допрошены и проверены жильцы домов в районе места происшествия, найдены и исследованы записи с камер наружного видеонаблюдения в данном районе.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следователями-криминалистами на предмет причастности к преступлению было проверено порядка 300 женщин, у которых были отобраны образцы слюны, которые явились предметом молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также и других судебных экспертиз.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным действиям следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК России, экспертным исследованиям, проведенным экспертами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области и оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность женщины - матери ребёнка, совершившей данное преступление. Ею оказалась 17-летняя жительница Североморска.

С учётом собранных доказательств, в ходе допросов девушка дала признательные показания, пояснив обстоятельства причинения телесных повреждений новорожденному ребёнку, повлекших его смерть. Следователем злоумышленнице предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.