Убийцу из Кировска могут лишить свободы на 15 лет

Прокурором города Кировска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы города Ш., обвиняемой в совершении убийства своего сожителя.

Согласно предъявленному обвинению, в апреле 2018 года Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одной из квартир по ул. Олимпийская Кировска, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла гражданину Ф. не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки и лица. В результате указанных действий обвиняемая причинила потерпевшему множественные резаные раны лица, рук и проникающее слепое колото-резаное ранение груди слева, которое явилось причиной его смерти.

Обвиняемая и её жертва поддерживали приятельские отношения, около года проживали в квартире потерпевшего и злоупотребляли спиртными напитками.

Действия обвиняемой квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области и направлено в Кировский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.