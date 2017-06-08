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Мурманская область. Арктика08.06.17 08:45

Убийцу пришлось задерживать с помощью вертолёта и бойцов ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области

Сотрудники авиационного отряда специального назначения и бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области оказали силовую поддержку оперативникам МВД во время задержания подозреваемого в совершении убийства.

В начале июня на берегу Белого моря полицейские обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, о чём «Арктик-ТВ» уже сообщало. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, следственные органы Мурманской области установили причину смерти мужчины и место нахождения предполагаемого убийцы. Им оказался житель отдаленного села Пялица Терского района.

Вертолёт авиационного отряда специального назначения доставил бойцов ОМОНа и оперативников МВД в отдаленный район области, где подозреваемый был задержан спецназом Росгвардии.

Напомним, 30 мая 2017 года в дежурную часть Пункта полиции по обслуживанию Терского района поступило сообщение о безвестном исчезновении в селе Пялица Терского района мужчины, 1989 г.р. 2 июня труп безвестно пропавшего жителя Терского района с явными признаками криминальной смерти был обнаружен на берегу Белого моря.

По факту убийства человека следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования было установлено, что в ночь с 26 на 27 мая пострадавший распивал спиртные напитки в компании с местными жителем Николаем И-ым, 1963 г.р. В процессе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого И-ин совершил убийство потерпевшего, нанеся ему удар твердым предметом в височную область головы. После совершения убийства злоумышленник избавился от трупа, выбросив его в реку Пялица, а также принял меры к сокрытию иных следов преступления.

Вместе с тем, на первоначальном этапе расследования следователям удалось собрать доказательства его причастности к совершенному преступлению.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на доводы стороны защиты о возможности избрания более мягкой меры пресечения, суд согласился с позицией заместителя прокурора и следователя о необходимости заключения И-на под стражу и принял соответствующее решение. Ближайшие два месяца мужчина проведёт в следственном изоляторе.

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