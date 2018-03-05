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Мурманская область. Арктика05.03.18 15:57

Убийство в Мурманске по стандартному сценарию: выпивка, ссора, нож

27 февраля в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску поступила оперативная информация о том, что в квартире дома, расположенного по улице Подстаницкого, находится тело мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции и следователи следственного отдела по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области. При осмотре места происшествия на теле потерпевшего обнаружены множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота, свидетельствующие об умышленном убийстве.

Полицейскими и следователями был проведен осмотр места происшествия, прилегающей территории дома, опрошены соседи, изъяты следы преступления.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску установлён, задержан и изобличен, сотрудниками патрульно-постовой службы доставлен в отдел полиции подозреваемый, - 36-летний безработный мурманчанин, ранее неоднократно судимый.

Злоумышленник дал признательные показания. Выяснилось, что он распивал спиртные напитки со знакомым. Внезапно между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и начал наносить удары в область грудной клетки и живота потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем следственного отдела по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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