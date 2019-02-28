Уборка городских дорог ведётся круглосуточно

Работа Управления дорожного хозяйства ведётся в круглосуточном режиме. Сотрудники муниципального учреждения своевременно реагируют на перемену погодных условий и оперативно принимают необходимые меры.

— На дорогах города ежедневно работают более 180 единиц техники. Лестницы и остановки убирают в ручном режиме, — рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. — С начала зимнего сезона сотрудниками УДХ вывезено более 220 тысяч кубических метров снежных масс, использовано почти 10 тысяч кубических метров пескосоляной смеси.

Уборкой снега во дворах должны заниматься управляющие организации.

— Мы видим, как хорошо убирают городские магистрали, однако состояние дворовых территорий, к сожалению, оставляет желать лучшего, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. — Важно понимать, что такое безответственное отношение к работе управляющих организаций опасно для пешеходов и автомобилистов.

Если компания не выполняет своих обязательств, горожане могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру.