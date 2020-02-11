Уборка городских дорог ведётся круглосуточно

Работа Управления дорожного хозяйства ведётся в круглосуточном режиме. Сотрудники муниципального учреждения своевременно реагируют на перемену погодных условий и оперативно принимают необходимые меры. Сегодня комплексную уборку проводили на улице Гаджиева.

- С учётом резкого потепления за минувшие сутки с улиц города вывезено 5462 кубометра снега. На посыпку дорог использовано 74 кубометра пескосоляной смеси. На дорогах города отработало 207 единиц техники. В ручной уборке сегодня задействованы более двухсот человек. К сожалению, работу серьёзно осложняют автомобили, припаркованные у обочин. Управление дорожного хозяйства информирует о проведении ночных работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц, - рассказал руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Комплексная уборка включает механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также уборку лестниц и остановок в ручном режиме. С учётом погодных условий акцент делается на посыпку и обработку дорог и тротуаров противогололёдными материалами.