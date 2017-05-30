Уборке мусора мешают личные машины

В рамках программы «Мурманск – город чистоты» специалисты Управления дорожного хозяйства приводят в порядок городские улицы. Работа ведётся в круглосуточном режиме.

– Холодная весна внесла коррективы в нашу деятельность, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – В настоящий момент мы используем комплексный подход, одновременно убираем песок, восстанавливаем дорожное покрытие и очищаем зелёные зоны.

Для очистки территории используется разнообразная техника: грейдеры, погрузчики, гидромолот, маневренные мини-погрузчики, специализированная тротуарная техника, а также уборку проводят вручную.

К сожалению, во время проведения уборочных работ большие проблемы создает припаркованный транспорт, многие водители игнорируют установленные знаки.