Уборку снег в Мурманске ведут круглосуточно

Более 200 единиц техники Управления дорожного хозяйства продолжают очищать городские дороги от снега во всех округах заполярной столицы. Ежедневно в ручной уборке улиц и тротуаров задействовано более 200 человек. Круглосуточно производится посыпка дорог пескосоляной смесью.

– За январь выпала двойная норма осадков, на уборку снега брошены все силы УДХ. На сегодняшний день вывезено 440 тысяч кубометров снежных масс, – пояснил руководитель ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Стоит отметить, что работы идут намного быстрее на тех участках, где нет припаркованного транспорта.

В этом году парк спецтехники пополнится новыми комбинированными дорожными машинами, которые будут использоваться как в зимний, так и в летний период.

Напомним, за уборку и очистку от снега придомовых территорий отвечают управляющие компании.