Уборщица своровала деньги из кассы спортивного заведения

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску обратился руководитель фитнес-клуба, расположенного в Октябрьском районе областного центра, с заявлением о хищении денежных средств из кассы спортивного заведения.

После осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были изъяты записи с камер виденаблюдения. Полицейские установили, что к хищению денежных средств причастна 38-летняя женщина, которая трудилась в спортивном заведении уборщицей.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Злоумышленница призналась, что ранее работала в торговой сфере и обладает навыками открытия кассового аппарата без ключей. На момент задержания злоумышленница уже успела распорядиться похищенными деньгами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.