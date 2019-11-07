Убыль населения России ускоряется - Счётная палата РФПерекрывают движение автотранспорта на участке автодороги Мишуково–Снежногорск
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Мурманская область. Арктика07.11.19 10:00

Убыль населения России ускоряется - Счётная палата РФ

По данным Счётной палаты РФ, естественная убыль населения в нашей стране ускоряется четвёртый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.

С января по август нынешнего года в России родились 994,3 тысячи человек, это на 83,8 тысячи, или на 7,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число умерших также снизилось до 1213,5 тысячи человек, что на 2,7 процента, или на 33,7 тысячи человек меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения в январе-августе 2019 года составила 219,2 тысячи человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год, когда за 12 месяцев скончалось 224,6 тысячи человек. Это на 50,1 тысячи человек, или в 1,3 раза больше, чем за восемь месяцев 2018 года. Прирост населения был зафиксирован только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году наблюдался в 20 субъектах РФ. Число умерших в 32 регионах превысило число родившихся в 1,5 - 2,1 раза.

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