Учащиеся 1-2-х классов отправляются в виртуальное путешествие «Рождён в России»

13 июня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт интерактивная викторина «Рождён в России» для учащихся 1-2-х классов, посещающих оздоровительный лагерь Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43».

Ребята совершат виртуальное путешествие по родной стране от Калининграда до Владивостока. Узнают об официальных и неофициальных символах государства, достопримечательностях, памятниках, необычных местах. Познакомятся с родной культурой, с традициями народов, живущих на просторах нашей необъятной Родины. Получат представление о том, что такое Золотое и Серебряное кольца России.

В игровой форме узнают интересные факты о городах, природных феноменах, заповедниках, часовых поясах. Вспомнят символику Российской Федерации, кто был первым президентом нашей страны. Познакомятся с первым официальным Интернет-ресурсом для юных граждан Российской Федерации http://детям.президент.рф.