Учащиеся 9-11 классов мурманских школ и гимназий приняли участие в Дне призывника

Сегодня в войсковой части № 02098 города Мурманска состоялся традиционный День призывника. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, Совета депутатов города Мурманска, военного комиссариата, а также учащиеся 9-11 классов мурманских школ и гимназий.

- Очень важно, что молодые люди имеют возможность своими глазами увидеть то, как живут и служат защитники Родины, - отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. - Уверен, мурманчане вырастут настоящими патриотами родного края и страны.

Для гостей были организованы показательные выступления морских пехотинцев Северного флота и праздничный концерт. Ребята увидели солдатский быт, смогли познакомиться с боевым оружием и военной техникой, попробовали армейскую кашу и пообщались с военнослужащими.

Городские власти с особой заботой относятся к призывникам-мурманчанам. Заключены договоры о шефских связях с воинскими частями, а также с ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».